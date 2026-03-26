Новости

Все материалы сюжета

Дальнобойщик заживо сгорел в массовом пожаре фур в Ангарске

Трагедия случилась в городе Ангарске Иркутской области. В результате масштабного пожара, охватившего три большегрузных автомобиля, погиб дальнобойщик, сгоревший заживо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

42-летний водитель остановился на парковке, чтобы отдохнуть и выспаться. Ранним утром его транспортное средство внезапно загорелось. Огонь быстро распространился, перекинувшись на соседние самосвал и тягач. Мужчина не смог покинуть горящую кабину.

Для тушения пламени, охватившего 35 квадратных метров, были задействованы 17 пожарных и четыре единицы спецтехники. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес