Продажи витамина D в России выросли на 23% за зимний сезон

Продажи лекарственных препаратов и биологически активных добавок с витамином D в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года увеличились на 23% в натуральном выражении и на 26% в денежном по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Такие данные приводит оператор системы маркировки «Честный знак», сообщают «Ведомости».

Наибольшую динамику в данной категории показали БАДы с витамином D: их продажи за три месяца выросли на 57% в натуральном выражении и на 32% в денежном. На маркетплейсах рост оказался еще более значительным: на Ozon реализация БАДов с витамином D увеличилась в 1,6 раза в упаковках, а на Wildberries – на 25%.

В DSM Group, которая отслеживает продажи только в аптеках, динамика оказалась скромнее – плюс 2,5% в упаковках и 17,2% в деньгах. Разницу в данных эксперты объясняют тем, что ЦРПТ учитывает реализацию во всех каналах, включая маркетплейсы и другие точки продаж.