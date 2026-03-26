Водолаз показал «буханку» на дне Байкала, в которой утонули туристы из Китая

Водолаз, поисковик Дмитрий Роговой погрузился на дно озера Байкал в Иркутской области неподалеку от острова Ольхон, где сфотографировал «буханку». В ней в феврале 2026 года группа туристов и водитель за считанные секунды провалились под лед водоема. Тела погибших были подняты на поверхность, поднять УАЗ не представлялось возможным.

 

Пользователи отметили, что стоящая на дне «буханка» останется инсталляцией, напоминающей о страшной трагедии. Она случилась 20 февраля. Всего в авто находилось девять человек, спастись удалось только одному из них: восемь человек – семь туристов и водитель – погибли, среди них был ребенок. Известно, что перевозчик работал нелегально, а гости оформляли экскурсию неофициально.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности, которые повлекли смерть людей по неосторожности, проводится расследование. Организатор смертельной поездки задержан – им является 35-летний житель Хужира.


