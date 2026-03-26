ИЭСК усиливает готовность к паводковому и пожароопасному сезону

Иркутская электросетевая компания (ИЭСК) активно готовит объекты электросетевого хозяйства к весеннему паводковому и пожароопасному сезону. Работы ведутся для минимизации рисков, связанных с природными явлениями, и обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Подготовка к периоду природных вызовов началась заблаговременно. Особое внимание уделяется техническому оснащению: приведена в готовность вездеходная техника, катера и лодки, дренажные устройства, а также прочищены и подготовлены сточные канавы для оперативного отвода талых вод. Кроме того, в компании изданы соответствующие приказы, регламентирующие действия персонала, отвечающего за противопаводковую и пожарную обстановки. Важнейшим направлением работы является противопожарная защита тысяч энергообъектов в Иркутской области. Для предотвращения распространения огня проводится опашка прилегающих к ним территорий. Эта работа выполняется в два этапа: осенью, после окончания пожароопасного сезона, и весной, сразу после снеготаяния.

«Подготовка к стихийным вызовам — это сложный и плановый процесс. Мы заблаговременно принимаем необходимые меры для прохождения сезона природных пожаров и паводков с минимальным воздействием на работу энергообъектов. Наша главная задача — сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить бесперебойное электроснабжение жителей Иркутской области в любых условиях», — подчеркнул главный инженер ИЭСК Александр Хромцов.

Проведение сезонных подготовительных мероприятий является стандартной ежегодной практикой Иркутской электросетевой компании и направлено на поддержание высокой надежности работы электросетевого комплекса региона.