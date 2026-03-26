На Усть-Илимской ГЭС создали уникальные круговые леса для ремонта гидрогенераторов

Усть-Илимская ГЭС внедряет новый стандарт ремонтов с использованием уникального комплекта круговых лесов, разработанного специально для нужд станции. Инженерное решение создано с нуля под конкретную задачу, сообщили в энергохолдинге Эн+.

Конструкция представляет собой единое рабочее пространство из легкосплавных настилов вдоль всей окружности статора генератора диаметром 11 метров. Типовые решения, представленные на рынке, не позволяли создать необходимую форму лесов, а новая разработка обеспечивает доступ к любой части гидрогенератора благодаря откидным элементам.

В собранном виде леса напоминают высокотехнологичный конструктор, где каждая деталь подогнана с минимальными зазорами. Конструкция оснащена регулировочными узлами, что позволяет адаптировать ее для ремонта всех 16 гидроагрегатов Усть-Илимской ГЭС.

При разработке учтены все аспекты безопасности: предусмотрены прочные ограждения, бортики для предотвращения падения предметов, удобные люки и яркая маркировка. Ранее при ремонте гидрогенератора типовые леса приходилось частично разбирать для доступа к нужной части оборудования.

Внедрение круговых лесов задает высокую планку для производственного обслуживания станции. Эн+ продолжает модернизацию Усть-Илимской ГЭС, внедряя новые технологические решения для повышения надежности оборудования.


