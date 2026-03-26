Все рейсы из Иркутска на остров Боракай улетали с полной загрузкой

Авиакомпания «ИрАэро» 25 октября 2025 года запустила перелеты по новому маршруту Иркутск – остров Боракай на Филиппинах. Последний в этом сезоне рейс состоится 28 марта 2026 года. Направление оказалось востребованным – все самолеты улетали с полной загрузкой, сообщили СИА в пресс-службе перевозчика.

«Все самолеты из Иркутска на Боракай и обратно у нас были полные. Отмечалось много транзитных пассажиров из Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Омска, а также из Якутии», – пояснили агентству.

В авиакомпании добавили, что на некоторых рейсах транзитные пассажиры занимали половину самолета. Перелет из Иркутска был выгодным для них. Раньше, чтобы добраться до Боракая, людям приходилось лететь через Дубай, Китай, а затем через столицу Филиппин – город Манилу: это длительно по времени и затратно по финансам. Полеты через Иркутск обходились дешевле и проходили быстрее.

«Туристический сезон на Боракае заканчивается в марте – дальше там будет наблюдаться нестабильная погода. Сезон на острове возобновится в октябре: будем ли мы летать, на данный момент сказать не можем», – пояснили агентству в компании, отметив, что решение о запуске полетов будет зависеть от экономической и политической ситуации в стране и мире.

Ранее президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о возможной приостановке полетов гражданской авиации из-за дефицита топлива в связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке. В интервью Bloomberg господин Маркос назвал ограничения в поставках нефти и замедление производства авиационного топлива «главными проблемами, влияющими на работу авиакомпаний».