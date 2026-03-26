Из Братска увеличат количество рейсов в Москву и Новосибирск на летний сезон

Аэропорт Братск переходит на весенне-летнее расписание, которое будет действовать с 29 марта по 30 октября 2026 года. В летний период увеличится частота полетов по самым востребованным направлениям, сообщили в воздушной гавани.

Прямые рейсы в московский аэропорт Домодедово будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. В пиковый период отпусков — с 27 июня по 29 августа — в расписании появится дополнительный субботний рейс. Вылет из Братска запланирован на 11:10, обратное прибытие в город — в 10:00.

На новосибирском направлении ежедневные утренние рейсы сохранятся с вылетом в 08:30. С 11 мая вводится второй, дневной рейс с отправлением в 12:40 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. С 30 июня по 29 августа частота дневных вылетов увеличится до шести в неделю — во все дни, кроме четверга.

На иркутском направлении с 30 марта появляется дополнительный вечерний рейс по понедельникам с вылетом в 16:25. Утренние рейсы сохранятся по вторникам, пятницам и воскресеньям с отправлением в 09:40. Все рейсы на этом маршруте выполняются на самолетах Embraer 170.