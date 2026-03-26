МТС и ГИТИС проведут онлайн-отбор абитуриентов 2026/2027 учебного года

Встречи поступающих из Иркутской области с педагогами ГИТИСа пройдут на цифровой платформе МТС Линк. По итогам отбора участники будут рекомендованы для прохождения последующих этапов поступления в ГИТИС.

Онлайн-мероприятия для жителей Сибири, в том числе Иркутской области, 9-10 апреля проведет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяна Морозова.

Поступающие должны подготовить репертуар из нескольких литературных произведений различных жанров, включая басню, стихотворение и отрывок прозы. Также педагоги могут предложить участникам спеть песню на собственный выбор или исполнить танец. Перед началом онлайн-отбора педагог проведет для абитуриентов мастер-класс, который поможет им подготовиться и настроиться перед выступлением.

«Проект «Поколение М», созданный для поддержки творческой молодежи, уже несколько лет помогает находить таланты по всей стране. Благодаря цифровым технологиям у ребят из крупных городов и самых удаленных населенных пунктов появляются равные возможности получить оценку мастеров ГИТИСа. Только за прошлый год онлайн-этап на платформе МТС Линк прошли полторы тысячи ребят из разных регионов, включая Приангарье, и четверо юных актеров из Иркутской области вошли в число лучших», – говорит директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

«Для нас всегда было важно иметь возможность отыскать таланты за пределами Москвы. И больше половины студентов ГИТИСа – ребята из регионов нашей большой страны. Поэтому так ценим мы сотрудничество с МТС. Благодаря МТС каждый год мы выезжаем в несколько регионов и проводим там очные туры. Онлайн-отбор – исключительный формат, который мы больше нигде и ни с кем не практикуем, но мы видим, как развивается год от года цифровая платформа МТС Линк и верим, что в какой-то момент она позволит увидеть каждого абитуриента как живого», – говорит ректор ГИТИСа Григорий Заславский.