Половина работодателей Иркутска не регулирует поведение сотрудников в соцсетях

Сегодня 51% работодателей никак не регулируют правила поведения сотрудников в социальных сетях. Доступ к соцсетям с рабочих мест запрещен в 10% организаций. Требования соблюдать этику высказываний предъявляют 20%, запрет на негативные комментарии о компании действует в 9%. 8% полностью запрещают размещать любую информацию о работодателе, ограничения на размещение фото в униформе или на рабочем месте есть у 2%.

Запрет на разглашение коммерческой или государственной тайны действует в 36% компаний.

К счастью, случаи реальных промахов сотрудников в соцсетях редки. Лишь 3% экономически активных иркутян рассказали, что когда‑либо получали замечания от работодателя из‑за поведения в соцсетях. Чаще нарекания получают мужчины (5% против 2% у женщин). Судя по рассказам, к типичным промахам можно отнести следующие: фото на рабочих местах, неподобающие снимки (например, в купальнике, с вечеринок и проч.), содержания статей и комментариев.