ВТБ в Иркутской области увеличил количество активных клиентов в сегменте СМБ

По итогам 2025 года ВТБ в Иркутской области нарастил клиентскую базу в сегменте среднего и малого бизнеса на 11%. Как сообщила на пресс-конференции управляющий ВТБ в Иркутской области, вице-президент Александра Макарова, на сегодняшний день банк обслуживает почти 22 тысячи средних и малых предприятий региона. Объем привлеченных средств корпоративных клиентов банка по итогам 2025 года вырос на 17% и составил 49,3 млрд рублей.

– Мы также активно развиваем эквайринг – это одно из ключевых направлений в работе со средним и малым и бизнесом. Число пользователей сервиса за прошлый год выросло в 1,4 раза, а объем безналичных транзакций – в 1,2 раза. Полностью на наше эквайринговое обслуживание перешел весь общественный транспорт Иркутской области, одна из крупнейших в регионе аптечных сетей «ФармЭконом» и один из ведущих в области производителей продукции из мяса птицы «Саянский бройлер», а также сеть строительных супермаркетов «Монолит», – рассказала Александра Макарова.

ВТБ остается одним из ведущих кредитных учреждений для бизнеса. Как подчеркнула Александра Макарова, при текущей ключевой ставке наиболее актуальны для иркутских предприятий программы кредитования с господдержкой и гарантийные инструменты.

– Мы готовы работать со всеми фондами и со всеми профильными министерствами, которые реализуют такие программы. На начало 2026 года в нашем портфеле было 187 сделок в рамках госпрограмм на общую сумму порядка 8,7 млрд рублей, 13,5 млрд составил портфель банковских гарантий, – пояснила управляющий банка ВТБ в Иркутской области.

Лидером по кредитованию остается строительная отрасль – на нее приходится примерно 30% кредитного портфеля ВТБ в Иркутской области. В прошлом году банк финансировал 11 объектов.

– На сегодня наша поддержка охватывает 23% жилищного строительства Иркутской области. Это примерно 168 тыс. кв. метров, – уточнила Александра Макарова.

На втором и третьем месте по объему кредитования – торговля (27%), транспорт и инфраструктурное строительство (14%).