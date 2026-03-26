Банки и МФО переходят на более точную оценку доходов заемщиков с 1 апреля

С 1 апреля вступают в силу изменения в порядке оценки доходов заемщиков для расчета долговой нагрузки. Выписки по счетам можно будет использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от аренды недвижимости, сообщает Банк России.

Иные поступления на счет потребуют дополнительного подтверждения: например, справки о доходах по вкладам или ценным бумагам. Банки больше не смогут использовать внутренние модели для оценки дополнительных доходов зарплатных клиентов на основе их расходов.

Для индивидуальных предпринимателей с 1 апреля вводится запрет на использование документов, выданных самими себе для подтверждения доходов. ИП смогут подтвердить собственный доход с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.

Упрощенный подход, при котором заемщик заявляет доход без подтверждающих документов, сохранится, но будет постепенно ограничиваться. С 1 июля к заявленному доходу будут применять дисконт в 10%, а с 1 июля 2027 года планируется полностью отказаться от этого механизма.

Изменения направлены на повышение качества оценки платежеспособности заемщиков и снижение долговой нагрузки. Банки и МФО по-прежнему смогут использовать подтвержденные доходы из государственных информационных систем или справки по НДФЛ. Модели, одобренные регулятором до 1 апреля, разрешено применять в течение года.