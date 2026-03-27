Из Иркутска в Барселону: 18-летняя модель подписала первый контракт в Европе

18-летняя Полина Романова из Иркутска, модель агентства «СёстрыМодели» (SistersModels)*, начала работу по своему первому европейскому контракту в Барселоне. Это новый этап в её карьере, которая уже включала работу в Южной Корее и на Тайване, сообщили в агентстве.

В ближайшие недели девушке предстоят кастинги и тестовые съёмки с локальными брендами. Уже подтверждена работа в проекте свадебной моды. По словам Полины, европейский рынок отличается большей гибкостью и открытостью в коммуникации по сравнению с азиатским.

«До конца нет понимания, что со мной происходит... Всё ощущается как маленькая жизнь внутри другой. Но я правда очень счастлива», — делится впечатлениями модель.

Основатель агентства SistersModels Алёна Усова подчеркивает, что международные контракты — это закономерный результат системной подготовки.

«Мы выстраиваем образовательную среду, где человек формируется как личность и получает практический опыт. Моделинг для нас — это инструмент развития уверенности и самостоятельности. Когда модель готова, выход на внешний рынок становится естественным шагом в её развитии», — отмечает она.

Сама Полина пришла в школу без особых ожиданий, но теперь с каждым проектом чувствует себя увереннее. Её совет начинающим: «Не сравнивать себя с другими и не бояться, потому что сначала всегда страшно».

* Перевод наименования бренда SistersModels (торговая марка в процессе регистрации) в соответствии с ФЗ № 53 от 01.06.2005 и ФЗ № 38-ФЗ от 13.03.2006