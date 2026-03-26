Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
С 1 апреля в России меняются правила перевода денежных средств

С 1 апреля 2026 года вступают в силу изменения в правилах осуществления денежных переводов, направленные на совершенствование национальной платежной системы и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Поправки носят технический характер, сообщила РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили.

Согласно новым требованиям, в реквизитах «плательщика» юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование. Физическим лицам предписано указывать полностью фамилию, имя и отчество. Индивидуальные предприниматели должны указывать имя полностью и правовой статус.

Физические лица, занимающиеся частной практикой, обязаны указывать не только полное имя, но и вид деятельности, а также идентификационный номер налогоплательщика. Для получателей средств требования аналогичны.

Реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров, работ или услуг, номерах и датах договоров и товарных документов. Допускается указание и другой информации, но не более 210 символов.

Ранее Минфин России разработал законопроект, направленный на усиление контроля за доходами физических лиц, получаемыми через банковские переводы. Документ предусматривает создание системы регулярного обмена данными между Федеральной налоговой службой и Банком России.


