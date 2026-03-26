ВТБ ожидает сохранения тренда на снижение ключевой ставки

ВТБ фиксирует движение ключевой ставки в рамках базового сценария: на двух последних заседаниях Банк России снижал ее по 0,5 п.п.

«Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз», – отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

При этом, по оценке топ-менеджера банка, более быстрое снижение ключевой ставки возможно под влиянием трех факторов: слабой динамики ВВП, пересмотра бюджетного правила и укрепления рубля.

«Слабая экономическая активность, пересмотр параметров бюджетного правила и более крепкий рубль могут создать дополнительные условия для более быстрого снижения ключевой ставки по сравнению с базовым сценарием», – пояснил Пьянов.

Напомним, в пятницу, 20 марта, Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 15% годовых.Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.

Глава ЦБ Эльвира Набуиллина подчеркнула, что Банк России продолжит снижать ставку, но будет действовать осторожно.