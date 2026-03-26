Курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и переносу пересмотра бюджетного правила на следующий год, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году», — отметил топ-менеджер банка.

Ранее стало известно, что удорожание нефти на каждые $10 за баррель обеспечивает российскому бюджету около $1,6 млрд поступлений в месяц. Этот эффект стал особенно заметен в марте, когда цена российской нефти, используемая для расчетов налогообложения, поднялась выше заложенного в бюджете уровня впервые с января на фоне конфликта на Ближнем Востоке, которые вызвали перебои с поставками через Ормузский пролив и резко усилили спрос на российские баррели в Азии.