Новости

Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Жителей Иркутской области приглашают на всероссийский конкурс «Цифровой марафон 2026»

Жители Иркутской области могут принять участие во всероссийском конкурсе цифровых навыков от Сбера, «Школы 21» и «Нетологии». Регистрация на конкурс открыта до 3 апреля 2026 года.

Интерес к цифровым специальностям в регионе продолжает расти: на сегодняшний день заявки на участие подали уже более 600 жителей Иркутской области. Конкурс позволяет участникам любого уровня — от новичков до ИТ-профессионалов — бесплатно пройти обучение, проверить навыки работы с нейросетями и выиграть до 1 000 000 рублей. Соревнования проводятся по трем категориям: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Для каждой из них разработаны свои задания: от сборки приложений до написания сложного кода. Все участники получат бесплатный доступ к курсам «Нетологии» по искусственному интеллекту, машинному обучению и кибербезопасности.

Интерес жителей Приангарья к цифровым специальностям и образовательным проектам Сбера традиционно высок. Так, например, в запущенной ранее программе «МАЯКИ» от Сбера и фонда «Вклад в будущее» Иркутск вошел в число городов-лидеров по количеству заявок от студентов наряду с Екатеринбургом, Казанью и Новосибирском.

В этом году конкурс впервые стал международным: вместе с россиянами в нем принимают участие граждане Беларуси старше 18 лет.

«Мы видим растущий интерес к ИТ-специальностям среди жителей Иркутской области. Более 600 заявок на старте регистрации — лучшее тому подтверждение. Наши земляки активно участвуют в федеральных программах и показывают достойные результаты. Конкурс «Цифровой марафон» дает отличную возможность не только проверить свои силы, но и получить реальные инструменты для карьерного роста, соревнуясь с равными по опыту участниками. В этом году расширена география, чтобы участники из Иркутска, Ангарска, Братска и других городов региона могли на равных состязаться с разработчиками из других субъектов России», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Конкурс проходит в четыре этапа: первые три – онлайн. Очный финал до 30 мая предусмотрен для категорий «Исследователь» и «Эксперт». Победители в категории «Новичок» определяются по итогам онлайн-этапов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес