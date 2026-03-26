Жителей Иркутской области приглашают на всероссийский конкурс «Цифровой марафон 2026»

Жители Иркутской области могут принять участие во всероссийском конкурсе цифровых навыков от Сбера, «Школы 21» и «Нетологии». Регистрация на конкурс открыта до 3 апреля 2026 года.

Интерес к цифровым специальностям в регионе продолжает расти: на сегодняшний день заявки на участие подали уже более 600 жителей Иркутской области. Конкурс позволяет участникам любого уровня — от новичков до ИТ-профессионалов — бесплатно пройти обучение, проверить навыки работы с нейросетями и выиграть до 1 000 000 рублей. Соревнования проводятся по трем категориям: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». Для каждой из них разработаны свои задания: от сборки приложений до написания сложного кода. Все участники получат бесплатный доступ к курсам «Нетологии» по искусственному интеллекту, машинному обучению и кибербезопасности.

Интерес жителей Приангарья к цифровым специальностям и образовательным проектам Сбера традиционно высок. Так, например, в запущенной ранее программе «МАЯКИ» от Сбера и фонда «Вклад в будущее» Иркутск вошел в число городов-лидеров по количеству заявок от студентов наряду с Екатеринбургом, Казанью и Новосибирском.

В этом году конкурс впервые стал международным: вместе с россиянами в нем принимают участие граждане Беларуси старше 18 лет.

«Мы видим растущий интерес к ИТ-специальностям среди жителей Иркутской области. Более 600 заявок на старте регистрации — лучшее тому подтверждение. Наши земляки активно участвуют в федеральных программах и показывают достойные результаты. Конкурс «Цифровой марафон» дает отличную возможность не только проверить свои силы, но и получить реальные инструменты для карьерного роста, соревнуясь с равными по опыту участниками. В этом году расширена география, чтобы участники из Иркутска, Ангарска, Братска и других городов региона могли на равных состязаться с разработчиками из других субъектов России», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Конкурс проходит в четыре этапа: первые три – онлайн. Очный финал до 30 мая предусмотрен для категорий «Исследователь» и «Эксперт». Победители в категории «Новичок» определяются по итогам онлайн-этапов.