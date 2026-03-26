ФНС запускает тотальный контроль за безналом в рознице

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2027 года запускает проект по усилению контроля за безналичными платежами в рознице. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров, передаёт газета "Ведомости".

Система будет автоматически сопоставлять данные контрольно-кассовой техники (ККТ) с информацией о транзакциях. Это позволит обеспечить 100% валидирование 83–84% розничного оборота, гарантируя, что все доходы учтены в налоговой базе.

«К сожалению, не все компании четко декларируют поступления от оплаты картами. Новая система закроет эту лазейку», — пояснил Егоров.

По данным ВЦИОМ, спрос на наличные растет: каждый второй россиянин сталкивался с предложением оплатить товар «кэшем». Аналитики связывают это с несколькими факторами:

Рисками блокировок переводов через СБП.

Снижением ставок по вкладам.

Перебоями с интернетом.

Недоверием старшего поколения к безналичным расчетам.

Однако хранение и использование наличных несет риски кражи и лишает покупателей кешбэка. Для государства же главный минус — уход бизнеса в тень и недополучение налогов. Сейчас доля наличных в рознице составляет 13%, что сопоставимо с оценкой теневого сектора экономики (8–13% ВВП).