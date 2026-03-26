«Россия в тренде»: иностранцы бронируют туры в РФ на 19% чаще, чем год назад

Въездной турпоток в Россию в 2025 году показал уверенный рост, увеличившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Более того, спрос на будущее уже бьет рекорды: бронирования на 2026 год выросли на 19%. Об этом сообщает сервис «Островок», передаёт газета "Ведомости".

Кто едет в Россию?

Лидеры по количеству туристов — Китай, Беларусь, ОАЭ, Саудовская Аравия и Казахстан. Однако самый динамичный рост спроса демонстрируют гости из Индии (+44%), Китая (+29%) и Саудовской Аравии (+28%).

Куда едут туристы?

Иностранцы активно расширяют географию поездок. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в топе направлений прочно закрепились Сочи, Калининград, Казань и Владивосток. Растет интерес к северным регионам (Мурманск) и Сибири (Иркутск, Новосибирск).В перспективе ожидается бум спроса на Алтай, Чечню и Дагестан.

Сколько тратят иностранцы?

Зарубежные гости оказались более щедрыми. Туристы с Ближнего Востока тратят в среднем 14 500 рублей за ночь (в 2,4 раза больше россиян), а гости из Китая — 7 600 рублей.

Где они живут?

Основной выбор — отели категории 4 и 5 звезд (64% бронирований). Иностранцы предпочитают комфорт, в то время как россияне чаще выбирают апартаменты и гостевые дома ради экономии.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что Россию в 2025 году посетили 4,8 млн иностранных туристов, что на 15% превышает показатель предыдущего года.