Гендиректора строительной компании осудят в Приангарье за многомиллионное мошенничество

Тайшетская транспортная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело, фигурантом которого стал экс-руководитель коммерческого предприятия. Его обвиняют в мошенничестве, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Согласно материалам следствия, директор подрядной фирмы, выполняя работы на станции Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги в период с 2019 по 2021 год, систематически предоставлял заказчику недостоверные сведения о закупке строительных материалов и техники. Полученные таким образом средства переводились на счета аффилированных компаний, контролируемых обвиняемым.

В результате этих действий, по оценкам следствия, было похищено свыше 32 миллионов рублей. Для возмещения ущерба на имущество предполагаемого преступника наложен арест на сумму 27 миллионов рублей. Дело передано в Тайшетский городской суд Иркутской области для дальнейшего разбирательства.