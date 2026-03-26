Автомобиль провалился в трещину при попытке пересечь Байкал

Несмотря на запрет и смертельную опасность, автомобилисты продолжают выезжать на лед Байкала в Иркутской области, который активно тает на фоне потепления. В результате этого одна из машин провалилась в трещину на водоеме.

«Обстановка в Большом Голоустном: сильно разошлась трещина. Мужики потемну заезжали, один проскочил, второй – нет. Будьте аккуратны, кто собирается. Вот такая ситуация», – сообщил автор видео, опубликованного в группе «Рыбалка в Сибири на Байкале» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на льду находится немало автомобилей, которые принадлежат рыбакам. Сами люди тоже свободно передвигаются по льду и ловят рыбу, несмотря на трещины, разломы, участки с открытой водой. В МЧС предупреждают, что сейчас не только выезд, но и выход на лед является небезопасным из-за изменения его структуры на фоне плюсовых температур.