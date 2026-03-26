Спрос есть, возможности ограничены: в Бодайбо ввели лимиты на льготные авиабилеты в Иркутск

Администрация города Бодайбо предупредила о введении лимитов на льготные авиабилеты по маршруту Бодайбо – Иркутск и обратно. Соответствующую информацию местным властям сообщили в региональном Минтрансе.

«С февраля 2026 года на данном направлении введены льготные тарифы. За первый месяц действия программы продано 520 таких билетов. В марте планируется реализовать 580. Однако общее количество льготных билетов, предусмотренных на год, составляет чуть более двух тысяч. В связи с этим принято решение о помесячном ограничении продаж», – пояснили власти.

Распределение льготных мест по месяцам будет следующим: в январе перевозки по спецтарифу не осуществлялись, в феврале было продано 520 билетов, в марте плановый показатель составляет 580 билетов. В апреле, мае будут продавать около 100 билетов в месяц, июне, июле, августе – около 200 билетов ежемесячно.

«Специалисты подсчитали: чтобы полностью удовлетворить потребности жителей в льготных авиабилетах, необходимо дополнительно более 200 миллионов рублей. Однако в условиях сложной финансовой ситуации областного бюджета рассчитывать на увеличение средств пока не приходится», – объяснили в администрации.

Там также попросили заранее уточнять наличие билетов и планировать свои поездки с учетом установленных лимитов.