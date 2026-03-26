Область не выделила Иркутску деньги на «Народные инициативы»

Правительство Иркутской области не стало выделять деньги Иркутску на проект «Народные инициативы», который реализуют в городе 10 лет подряд. Об этом информировал мэр Руслан Болотов в своих соцсетях.

«Важную поправку в бюджет Иркутска приняли сегодня на заседании Думы: проект "Народные инициативы" будем реализовывать полностью на средства городской казны. Ранее региональная программа «"Единой России" финансировалась из бюджета области и города. Однако на уровне субъекта в 2026 году такая статья расходов не предусмотрена», – рассказал мэр Руслан Болотов.

На средства города в 2026 году воплотят в реальность 17 идей иркутян – на данные цели направят 50 миллионов рублей. На эти деньги в разных районных города создадут спортивно-оздоровительный комплекс, сцену под открытым небом, скейт-парк, тропинку здоровья, установят стелу, отремонтируют лестницы и реализуют ряд других проектов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
