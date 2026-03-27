Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 марта: 12 053,0801 руб/1 г золота и 193,2100/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 12 053,0801 руб.
- 1 грамм серебра - 193,2100 руб.
- 1 грамм платины - 5 149,1401 руб.
- 1 грамм палладия - 3 786,6001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 599,1200 р. (5,23%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 11,6300 р. (6,40%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 239,0599 р. (4,87%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 171,5099 р. (4,74%).