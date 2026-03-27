«Экономика должна быть сильнее»: Путин назвал главные условия выживания бизнеса в 2026 году

На 35-м съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент Владимир Путин очертил ключевые задачи для бизнеса и государства в условиях глобальной нестабильности. Глава государства подчеркнул необходимость консолидации вокруг национальных интересов для достижения стратегических целей.

Вот основные тезисы выступления:

1. Глобальная нестабильность — новая реальность

Президент отметил, что сбои в мировой торговле и инвестициях становятся нормой. В этих условиях Россия должна быть сильной и единой для защиты своего суверенитета.

2. Макроэкономическая стабильность сохранена

Несмотря на санкции, России удается удерживать инфляцию и безработицу на низком уровне. Путин поблагодарил бизнес за вклад в развитие регионов и поддержку участников специальной военной операции.

3. «Благоразумие» в расходах на фоне дорогой нефти

Глава государства предостерег от соблазна «проесть» дополнительные доходы от экспорта нефти и газа. Он призвал направлять средства на долгосрочное развитие, а не на текущее потребление.

4. Риски Ближнего Востока

Путин сравнил возможные последствия конфликта в регионе с пандемией коронавируса, указав на риски волатильности нефтяных рынков. Он призвал к «умеренному консерватизму» в бюджетной политике.

5. Технологический суверенитет

.Государство продолжит поддерживать бизнес в модернизации на базе отечественных технологий, включая развитие искусственного интеллекта и цифровых платформ.

6. Поддержка инвесторов

Будет рассмотрена идея создания единой системы сопровождения инвесторов перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

7. Снижение административных барьеров

Путин заявил о продолжении цифровизации и упрощения процедур (лицензии, разрешения), что уже сократило сроки их получения более чем вдвое за последние пять лет.

8. Приоритет национальных интересов

Ключевой задачей названа консолидация страны вокруг долгосрочных целей развития для обеспечения экономического роста России.