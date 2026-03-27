Минфин перенес пересмотр бюджетного правила на 2027 год

Министерство финансов переносит пересмотр параметров бюджетного правила на 2027 год, сообщил замминистра Владимир Колычев. Действующая цена отсечения Urals – 59 долларов за баррель в 2026-м с постепенным снижением до 55 долларов к 2030-му – уже не соответствует долгосрочным параметрам финансового плана, однако решение об изменении отложено. Об этом пишет газета «Известия».

В марте Минфин временно приостановил операции на внутреннем рынке на фоне обсуждения новых параметров правила. Эксперты ожидают, что покупки валюты для ФНБ могут возобновиться уже в апреле, так как нефтегазовые доходы растут благодаря высоким ценам на нефть.

Окончательное решение ведомство планирует представить до формирования бюджета на новую трехлетку. Обсуждение началось раньше обычного, чтобы принять более взвешенный вариант. В феврале министр финансов Антон Силуанов допускал ужесточение правила за счет снижения цены отсечения для сохранения средств ФНБ.

Большинство опрошенных экспертов считают, что операции по бюджетному правилу возобновятся уже в апреле. Без этого механизма курс рубля сильнее реагирует на колебания цен на нефть, что усиливает инфляционное давление, отмечают аналитики.

При цене нефти выше 59 долларов и стабильном курсе рубля ведомство сможет возобновить покупки валюты для ФНБ. Ключевыми факторами станут динамика цен на Urals, объем ликвидной части фонда и параметры будущего трехлетнего бюджета. Некоторые эксперты не исключают, что решение по цене отсечения могут отложить до июня.

Ранее зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось, благодаря высоким ценам на нефть и переносу пересмотра бюджетного правила на следующий год.


