«Экономика убивается»: миллиардер Мельниченко раскритиковал политику ЦБ и крепкий рубль

Основатель компаний «ЕвроХим» и СУЭК Андрей Мельниченко заявил, что текущая денежно-кредитная политика «убивает» российскую экономику. По его мнению, ситуация в экономике выглядит «более негативной, чем позитивной» из-за двух ключевых факторов, передаёт РБК.

1. Высокая стоимость денег

По словам бизнесмена, текущие ставки делают невозможным ведение долгосрочных инвестиционных проектов. «В принципе, цель достигается — экономика убивается», — констатировал он, указывая на исчезновение предложения товаров и услуг.

2. Завышенный курс рубля

Мельниченко считает, что курс национальной валюты не соответствует фундаментальным значениям и лишает российских экспортеров конкурентоспособности на мировых рынках.

Ранее с аналогичной критикой выступал предприниматель Олег Дерипаска. Он также указывал на риски высокой ключевой ставки и крепкого рубля, предупреждая, что Россия рискует «наступить на очередные грабли».

Дерипаска предлагает радикальное решение: за 4–6 месяцев снизить ключевую ставку до 6% и ослабить рубль до уровня не ниже 105 за доллар, чтобы пройти кризис без потерь. Он уверен, что мировая экономика замедлится из-за высоких цен на энергоносители, и в этих условиях сильный рубль лишь усугубит положение России.

Стоит отметить, что в пятницу, 20 марта, Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд — на 0,5 п. п., до 15%.


