С 1 апреля в России меняются правила перевода денежных средств: Что это значит для бизнеса?

С апреля вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. В реквизитах «плательщика» физические лица должны указывать полностью фамилию, имя и отчество, индивидуальные предприниматели – имя полностью и правовой статус. Лица, занимающиеся частной практикой, обязаны указывать полное имя, вид деятельности и ИНН. Для получателей средств требования аналогичны. В поле «назначение платежа» теперь нужно указывать наименование товаров или услуг, номера и даты договоров. Допускается другая информация, но не более 210 символов. Эксперты рассказали газете «Известия», что эти изменения значат для бизнеса.

Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.

Значительная часть микробизнеса – от салонов красоты до репетиторов – годами работает по модели «скинь на карту», игнорируя даже щадящие налоговые режимы. Легальный бизнес из-за этого проигрывает, так как его расходы заведомо выше.

«Ужесточение контроля – это прямое следствие поведения самого микробизнеса», – подчеркнул эксперт Vepay Алексей Петров.

Проблема особенно остра в сфере аренды жилья, где значительная часть платежей не декларируется, а также в крупных торговых узлах и на рынках. По оценкам ЦБ 2018 года, только три московских торговых комплекса – «Садовод», «Москва» в Люблино и «Фуд Сити» – имели теневой наличный оборот 600 млрд рублей в месяц.

Потери бюджета от неформальной экономики оцениваются в 3 трлн рублей ежегодно. Эксперты подчеркивают, что новые правила – это не случайная мера, а последовательная политика по выводу бизнеса из тени, о необходимости которой президент заявлял еще в 2024 году.

Ранее Минфин России разработал законопроект, направленный на усиление контроля за доходами физических лиц, получаемыми через банковские переводы. Документ предусматривает создание системы регулярного обмена данными между Федеральной налоговой службой и Банком России.