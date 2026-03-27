«Стая черных лебедей»: эксперты ВШЭ предсказали миру каскад хаоса и деградацию

На открытии Грушинской социологической конференции ведущие эксперты представили тревожный прогноз будущего. По мнению экономиста Владимира Сальникова (ВШЭ), мир окончательно переходит «от порядка к хаосу», и впереди нас ждет «стая черных лебедей» и «каскад бифуркаций», передаёт РБК.

В основе этого прогноза — слом глобальной экономики и технологические прорывы. В таких условиях экономист призвал к максимальной критичности к «повесточке» (шуму, хайпу и пропаганде) и традиционным источникам прогнозов.

Ключевые тренды и риски:

1. Демография и технологии

Старение населения, миграционный кризис и рост числа «цифровых Маугли» (детей, выросших со смартфоном в руках) увеличивают издержки на медицину и переобучение.

2. Деглобализация

Разрушение оси «США — Китай» ведет к росту военных расходов и затрат на кибербезопасность.

3. Зеленая повестка

Движение к зеленой энергетике также создает новые экономические риски.

4. ИИ

Отдельно на конференции обсудили развитие искусственного интеллекта. Главный управляющий партнер по развитию ИИ «ВЭБ.РФ» Александр Павлов выделил главные угрозы:

Когнитивная деградация: Снижение критического мышления у людей.

Информационный шум: В 2025 году ИИ создал больше публикаций, чем человек.

Синтетика: Доля музыки, созданной нейросетями, на стримингах превысила 50%.

5. Миграция

Эксперты также отметили изменение миграционных процессов: рост крупнейших городов замедляется, а бизнес ищет новые точки роста в более безопасных регионах.

Ранее бизнес-эксперт Сергей Макшанов предупреждал: мировая экономика вошла в фазу «максимального хаоса», где старые правила больше не работают, а действует «закон джунглей». «Плотность событий стала ежедневной. Единственный способ выжить — действовать», — подчеркивает он.

По мнению эксперта, российский бизнес сегодня — это 7 миллионов попыток адаптироваться. Чтобы не исчезнуть к 2026 году, компаниям необходимо срочно пересмотреть базовые настройки управления.

Макшанов советует использовать хаос как преимущество: пока конкуренты находятся в оцепенении, есть шанс забрать их лучших клиентов и сотрудников. Главное — быть там, где ищет клиент. А сегодня этот путь все чаще начинается не с поисковиков, а с нейросетей. Если компании нет в выдаче ИИ, для нового поколения она просто не существует.