Сотрудники ИркАЗа вновь стали экспертами международного чемпионата CASE IN

Компания РУСАЛ выступила стратегическим партнером одного из самых масштабных и престижных инженерных соревнований страны по направлению «Металлургия».

В ИРНИТУ состоялся отборочный этап турнира, объединивший студентов-металлургов с 1 по 4 курс, готовых предложить свои инновационные решения для реальных задач промышленности.

Чемпионат прошел в 14 раз. Темой этого сезона стала «Технологии будущего». Перед участниками стояла непростая задача: нужно было решить кейс «Экологическая трансформация РУСАЛа: забота о будущем». Это не просто теоретические упражнения, а реальная возможность внести вклад в развитие отечественной металлургии.

Работу студентов оценивала экспертная комиссия, в которую вошли опытные сотрудники Иркутского алюминиевого завода. Среди них Сергей Козлов, исполняющий обязанности старшего мастера отделения по производству фтористых солей и пылегазоулавливания, и Владимир Сергеев, менеджер отдела развития производственной системы ИркАЗа.

– Студенты решали кейс по способам ввода в эксплуатацию новых корпусов электролизного производства. Они предлагали оптимальные методы обжига электролизеров РА-550 – непростой технологии, которая требует определенных знаний. Но ребята хорошо подготовились и изучили информацию заранее. Особенно приятно видеть, что участники этого чемпионата пополняют внешний кадровый резерв компании. Команде 4 курса, прошедшей в следующий этап, желаю успехов, – поделился своими впечатлениями Сергей Козлов, который в первый раз участвует в чемпионате в качестве эксперта.

Победители отборочного этапа в Иркутске уже получили свои путёвки в Москву, где им предстоит сразиться с сильнейшими командами со всей России.

Именно там будут определены финалисты, которые получат главный приз – возможность пройти стажировки в компаниях-партнерах проекта с перспективой дальнейшего трудоустройства. И, конечно, одним из ключевых партнеров, заинтересованных в молодых талантах, является компания РУСАЛ.

Поддержка молодежи и работа с будущим поколением специалистов – один из главных приоритетов социальной программы РУСАЛа. Основу этой политики заложил промышленник Олег Дерипаска ещё на этапе создания компании более 20 лет назад.