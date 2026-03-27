Земельный участок больше не отнимут из-за зарастания борщевиком

Правительство России пересмотрело подход к оценке использования земельных участков: борщевик Сосновского исключен из перечня многолетних сорных растений, наличие которых может служить основанием для признания земли неиспользуемой. Изменение вступило в силу с 1 сентября 2025 года, пишет газета «Известия».

Ранее наличие борщевика на значительной части территории могло трактоваться как признак зарастания многолетними сорняками, а значит – как индикатор отсутствия хозяйственной деятельности. Теперь законодатель прямо указал, что борщевик в этот перечень не входит, пояснила адвокат Ирина Гриценко.

«Для собственников это важное изменение, поскольку исключается ситуация, когда один биологический фактор становился основанием для претензий со стороны контролирующих органов», – отметила она.

Полностью риски для владельцев земли не исчезли. Если участок в целом заброшен, не обрабатывается, отсутствуют признаки сельскохозяйственной деятельности, а борщевик лишь дополняет общую картину запущенности, то риски сохраняются, предупреждают эксперты. В таких случаях решение будет приниматься исходя из совокупности обстоятельств.

С 1 сентября 2025 года действует перечень критериев, по которым участок могут признать неиспользуемым: захламление более 50 процентов площади отходами, отсутствие строительства в течение нескольких лет, наличие разрушенных зданий без ремонта. За нарушения владельцам грозят штрафы, а при игнорировании требований – изъятие земли через суд.

Ранее в Омской области впервые в России применили новые критерии для изъятия заброшенных земельных участков, вступившие в силу. По решению суда 13 дачных участков перешли в собственность муниципалитета.