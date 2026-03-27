Набиуллина рассказала, кого коснется массовое внедрение цифрового рубля: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: США заявили, что хотят забрать «Северные потоки» себе; Новак заявил о рекордном росте цен на нефтепродукты; Набиуллина пояснила, кого коснется массовое внедрение цифрового рубля; в Бодайбо ввели лимиты на льготные авиабилеты в Иркутск. Подробнее – в обзоре СИА.

Забрать потоки

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США говорят о желании забрать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». «США сейчас тоже говорят, что хотят "Северные потоки" забрать себе», – сказал Лавров.

Рекордный рост

Вице-премьер России Александр Новак сообщил о рекордном росте цен на нефтепродукты. «Как мы неоднократно говорили, экспорт реализовывался в полном объеме: у нас не было вопросов, касающихся отсутствия спроса на наши нефть и нефтепродукты», – отметил он и уточнил, что дисконты на российскую нефть и продукты из нее снизились, дойдя до нулевой отметки, а по отдельным направлениям торгуются с премией.

Внедрение рубля

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы поянсила, кого коснется массовое внедрение цифрового рубля, которое начнется с 1 сентября. «К сентябрю, как и предусмотрено законом, крупнейшие банки будут готовы предоставлять сервис цифрового рубля всем своим клиентам, которые пожелают им воспользоваться. Но здесь подчеркну что? То, что обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», – сказала она.

Ограничение лимитов

Администрация города Бодайбо предупредила о введении лимитов на льготные авиабилеты по маршруту Бодайбо – Иркутск и обратно. «С февраля 2026 года на данном направлении введены льготные тарифы. За первый месяц действия программы продано 520 таких билетов. В марте планируется реализовать 580. Однако общее количество льготных билетов, предусмотренных на год, составляет чуть более двух тысяч. В связи с этим принято решение о помесячном ограничении продаж», – пояснили власти.

Происшествие на Байкале

Несмотря на запрет и смертельную опасность, автомобилисты продолжают выезжать на лед Байкала в Иркутской области, который активно тает на фоне потепления. В результате этого одна из машин провалилась в трещину на водоеме. «Обстановка в Большом Голоустном: сильно разошлась трещина. Мужики потемну заезжали, один проскочил, второй – нет. Будьте аккуратны, кто собирается. Вот такая ситуация», – сообщил автор соответствующего видео.