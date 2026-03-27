Хивусам разрешат выезжать на лед Байкала в рамках нового закона

В Иркутской области разрабатывается проект регионального закона «Об административной ответственности за выезд на лед транспортных средств вне оборудованной в соответствии с требованиями законодательства ледовой переправы». Накануне проект рассмотрели на заседании комиссии по законопроектной деятельности и совершенствованию законодательства региона, по результатам которой было решено внести в него правки.

«Законопроект, в первую очередь, должен быть направлен на обеспечение безопасности граждан. К сожалению, происшествия, связанные с выездом транспорта на лед вне оборудованных переправ, фиксируются ежегодно. В этом году на Байкале из-за вопиющих нарушений произошло несколько трагических ситуаций, в которых погибли люди. В то же время при разработке закона необходимо учесть интересы и местных жителей, и туристического бизнеса. Задача непростая, все профильные ведомства принимают участие в подготовке документа, призванного ввести административную ответственность в виде штрафов за нарушение правил выезда на лед», – прокомментировал первый заместитель губернатора региона Роман Колесов.

По итогам заседания комиссии принято решение не включать в список транспортных средств, которым будет запрещен выезд на лед водоемов вне официальных переправ, судна на воздушной подушке и транспортные средства органов, служб и организаций, деятельность которых связана с проведением аварийно-спасательных работ, обеспечением безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах.

Работа над законопроектом продолжается, заинтересованные стороны вносят свои предложения и замечания.