Налоги на имущество: успейте подать заявление на льготу до 1 апреля

В прошлом году 1,3 млн жителей Иркутской области воспользовались льготами при уплате имущественных налогов за 2024 год. Налоговая служба применяет их автоматически, получая данные от Социального фонда, Росреестра и других ведомств, сообщает ФНС.

Кто получает льготы автоматически?

В беззаявительном порядке преференции предоставляются пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам, ветеранам боевых действий, военнослужащим, участникам СВО, многодетным семьям (трое и более детей) и владельцам хозпостроек площадью до 50 кв. м.

Когда нужно подавать заявление?

Если вы относитесь к льготной категории, но уведомление не пришло, или хотите применить льготу к конкретному объекту (например, только к одной из двух квартир), необходимо подать заявление.

Срок

Сделать это рекомендуется до 1 апреля 2026 года, то есть до начала массового формирования уведомлений за 2025 год.

Способы подачи

Через «Личный кабинет налогоплательщика», по почте, лично в налоговой или МФЦ.

Узнать обо всех льготах, действующих в вашем муниципалитете, можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России.