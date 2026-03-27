Примсоцбанк предлагает решение для ВЭД платежей

Нужно провести платеж контрагенту в КНР в рамках ВЭД расчетов? Примсоцбанк предлагает сервис международных переводов, который позволяет осуществлять расчёты с партнёрами в Китае и ряде других стран.

Как это работает

Напрямую. Переводы осуществляются через корреспондентскую сеть более чем в 40 банков Китая и их филиалов. Это позволяет направлять платежи по установленным маршрутам напрямую до банков получателей в КНР, что предупреждает задержки и гарантирует своевременное поступление платежа.

С учетом альтернатив. Возможны альтернативные маршруты для переводов как в Китай, так и в другие страны, в зависимости от валюты и банка получателя.

Безопасно. Все операции проводятся в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации и международными стандартами информационной безопасности. Передача данных защищена современными протоколами шифрования, а коммерческая информация клиентов остаётся конфиденциальной.

С пониманием ограничений. Проведение платежа зависит от правил и ограничений конкретного банка получателя и его внутренней комплаенс политики. Примсоцбанк учитывает актуальную практику работы банков контрагентов и ориентируется на действующие требования при маршрутизации платежей.

Кроме переводов в юанях, Примсоцбанк осуществляет платежи:

в батах – в банки Таиланда;

в тенге – в банки Казахстана;

в рупиях – в банки Индии;

в лирах – в банки Турции;

в донгах – в банк Вьетнама;

в рублях – в иностранные банки, имеющие корреспондентские счета в российских банках.

Почему это может быть интересно бизнесу

Примсоцбанк предлагает сервис международных расчётов, в рамках которого специалисты помогают подобрать возможный маршрут платежа с учётом валюты, страны назначения и банка получателя. Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на операционной деятельности, а технические вопросы перевода средств передать банку.

Дополнительную информацию об условиях осуществления ВЭД платежей, применяемых тарифах и перечне доступных направлений можно получить на официальном сайте в разделе «Тарифы», в офисах банка или по телефону Единой справочной службы: 8 800 350 42 02, звонок бесплатный. Специалисты проконсультируют по всем вопросам.

