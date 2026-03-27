У российского рынка нашлись поводы для беспокойства

Торги 26 марта на российских фондовых площадках стартовали в небольшом плюсе. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, это стало реакцией на растущие цены на нефть.

«Однако в середине дня котировки развернулись вниз», — поясняет эксперт. По ее данным, к последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи потерял 0,67%, а долларовый РТС опустился на 0,65%.

Мильчакова указывает, что негативное влияние на рынок акций продолжает оказывать вооруженный конфликт между США и Ираном. «Стороны обменялись взаимными резкими заявлениями, уменьшающими надежду на разрешение ситуации дипломатическим путем», — уточняет аналитик. По ее словам, неблагоприятно были восприняты и некоторые неоднозначные для российской экономики выступления участников съезда РСПП.

«Инвесторов могло обеспокоить заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что в министерстве допускают введение налога на сверхприбыль для некоторых отраслей бизнеса», — говорит Мильчакова. Эксперт добавляет, что не добавили биржевым игрокам оптимизма и слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о намерении продолжить сдерживание инфляции, для чего ставка будет снижаться медленно и постепенно.

Говоря о валютном рынке, аналитик отмечает противоречивую динамику рубля. «Биржевой курс пары CNY/RUB снизился на 0,01 руб., до 11,72», — приводит данные Мильчакова. По ее информации, пара USD/RUB на внебиржевых торгах укрепилась на 0,35 руб., до 81,35, а пара EUR/RUB подорожала на 0,97 руб., до 94,58.

В лидеры роста, по словам эксперта, вышли Соллерс (+1,85%) и Башнефть (ао: +1,8%). «Умеренно позитивную динамику показали также ЛСР (+0,8%) и ЛУКОЙЛ (+0,6%)», — уточняет Мильчакова. Она поясняет, что акции Соллерса поддержала новость о начале продаж в России локализованного семиместного минивэна Sollers SF1, которые могут благоприятно отразиться на финансовых результатах автоконцерна за текущий квартал и первое полугодие.

В аутсайдерах, по данным аналитика, оказались НОВАТЭК (-3,5%), Московский кредитный банк (-3,3%), Мечел (ао: -2,8%) и ММК (-2,6%). «Котировки НОВАТЭКа находятся под давлением ввиду рисков для финансовых результатов, связанных с атакой БПЛА на инфраструктуру компании в порту Усть-Луга», — поясняет Мильчакова. Она добавляет, что точную сумму ущерба и последствия удара еще предстоит оценить.

Эксперт обращает внимание, что главным корпоративным событием дня стала публикация результатов ВТБ по МСФО за январь – февраль. «На этом фоне акции финансовой корпорации упали на 2,15%», — сообщает Мильчакова. По ее словам, инвесторы были разочарованы снижением чистой прибыли банка на 11,2% в годовом выражении, несмотря на смягчение монетарных условий.

«Наша целевая цена по акции ВТБ на горизонте года — 100 руб., рейтинг — "покупать" (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией)», — уточняет аналитик.

Мильчакова называет прогноз для индекса Мосбиржи на торги 27 марта: диапазон 2800–2900 пунктов. «Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую сессию: 80–82, 93–95 и 11,5–11,9 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.