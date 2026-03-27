Промпроизводство в РФ в начале года перешло к спаду

По данным Росстата, промышленное производство в январе-феврале сократилось на 0,8% к аналогичному периоду 2025 года. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, в последнем зимнем месяце показатель упал на 0,9%, тогда как в консенсус закладывалось его повышение на 0,8% г/г.

«Более того, к январскому результату промпроизводство за февраль снизилось на 1,2%», — приводит данные эксперт. По словам Мильчаковой, причинами этой динамики стали снижение объемов обрабатывающей промышленности на 2,9% г/г, а также спад в отрасли водоснабжения на 4,6% г/г.

Аналитик указывает, что сдерживающими снижение промпроизводства факторами стало повышение выработки электроэнергии на 5,6% г/г из-за аномально холодной зимней погоды в ряде российских регионов и рост добычи полезных ископаемых на 0,7% г/г, главным образом металлических руд (+0,9% г/г).

«В обрабатывающей промышленности максимальный результат показало производство полупроводникового оборудования, увеличившееся в 4,5 раза г/г», — сообщает Мильчакова. Эксперт добавляет, что достаточно активно повышались объемы выпуска «прочих транспортных средств и оборудования» (+19% г/г). «Также неплохой рост показало производство лекарственных средств и материалов (+8,3% г/г) и компьютеров (+7% г/г)», — уточняет она.

По словам аналитика, тем не менее двузначные темпы роста в большинстве сегментов машиностроения и приборостроения, которые Росстат отмечал в 2025 году, с начала 2026-го не фиксировались.

Мильчакова поясняет, что негативная динамика промпроизводства была обусловлена главным образом высокой стоимостью заемных средств, что ведет к недостатку инвестиций в развитие. «Рост обеспечили преимущественно предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, выпускающие продукцию двойного назначения, в том числе оборудование для изготовления полупроводников», — отмечает эксперт.

Аналитик полагает, что ускоренный рост в отдельных отраслях обрабатывающей сферы, вероятно, опирался на бюджетное финансирование. «Его закономерным следствием стало наращивание государственных расходов, спровоцировавшее увеличение бюджетного дефицита», — поясняет Мильчакова.

«Однако на фоне ограниченной доступности кредитных ресурсов мы расцениваем данную тенденцию как краткосрочную и прогнозируем, что по итогам 2026 года объем промышленного производства в России увеличится на 1,5%, а ВВП вырастет на 1–1,5%», — заключает Наталья Мильчакова.