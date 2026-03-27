«Подорвет доверие инвесторов»: Потанин предупредил о риске обвала рынка из-за налога на сверхприбыль

Президент «Норникеля» Владимир Потанин выступил с резкой критикой идеи введения windfall tax (налога на сверхприбыль). По его мнению, это несет прямую угрозу для развития фондового рынка и противоречит задаче удвоения капитализации к 2030 году, передаёт РБК.

Бизнесмен считает, что изъятие доходов у успешных компаний создает опасный прецедент. Это нарушает инвестиционные планы бизнеса и вступает в прямое противоречие с ожиданиями акционеров, которые рассчитывают получать прибыль в виде дивидендов.

«С одной стороны, мы ждем доверия к рынку. С другой — вводим инструмент изъятия прибыли. Односторонний подход может всё испортить», — подчеркнул Потанин.

Он предупредил, что попытка «сиюминутно взять деньги» подорвет доверие добросовестных инвесторов. Акционеры должны быть уверены, что смогут зарабатывать на вложениях, а не столкнуться с риском национализации доходов. Особенно опасно, по его словам, поднимать налоги для малого и среднего бизнеса, который и так пострадал от роста НДС.

Вчера глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании Госдумы заявил, что ведомство допускает введение налога на сверхприбыль в отдельных отраслях. Глава Минэка напомнил, что аналогичная дискуссия о windfall tax уже велась в 2002 году, когда настраивалась система налогообложения, в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых. Сейчас необходимо оценить, насколько эффективно действуют существующие механизмы.

В 2023 году крупный российский бизнес уже перечислил в бюджет более 300 млрд рублей в виде разового налога на сверхприбыль (windfall tax). Тогда данный налог распространялся на компании, чья средняя прибыль за последние два года превышала 1 млрд рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. В общей сложности обязательство по уплате возникло примерно у 2,5 тысяч компаний.

Напомним, в марте 2024 год президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что капитализация фондового рынка к 2030 должна удвоиться. «Российскому фондовому рынку необходимо усилить свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться по сравнению с нынешним уровнем, составить 66% ВВП», — сказал он. Глава государства поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях.