92,6% жителей Иркутской области выходят в интернет через мобильные телефоны

В Иркутской области 94,3% населения в возрасте 15 лет и старше пользуются интернетом, причем 84,7% выходят в сеть ежедневно. Широкополосный доступ обеспечен 95,3% домашних хозяйств. Чаще всего для выхода в сеть используют мобильные телефоны или смартфоны – 92,6%. Данные приводит Иркутскстат.

За год доля жителей, заказывающих товары и услуги через интернет, выросла с 65% до 71%. Особенно заметно интерес к онлайн-шопингу увеличился среди мужчин – с 62% до 68%. Рост связывают с развитием пунктов выдачи заказов и курьерской доставки.

В 2025 году 84% жителей, получавших Госуслуги, сделали это в электронной форме (85% среди горожан и 81% среди сельчан). Чаще всего интернет используется для получения информации (85%), каждый второй пользователь осуществляет платежи и отправляет документы.

Каждое четвертое домохозяйство пользуется «умной» колонкой, каждое пятое-шестое имеет робот-пылесос. Другие «умные» устройства пока применяются реже – только 7% домохозяйств. При этом 22% пользователей не используют средства защиты информации и сталкиваются со спамом и мошенническими сообщениями.

