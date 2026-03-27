Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Все материалы сюжета

Минэкономразвития допустило введение налога на сверхприбыль в отдельных отраслях

Минэкономразвития готово обсуждать введение налога на сверхприбыль в отдельных отраслях, заявил глава министерства Максим Решетников на заседании Госдумы. Вопрос является предметом для отдельного анализа, передает заявление ТАСС.

Решетников напомнил, что аналогичная дискуссия о windfall tax уже велась в 2002 году, когда настраивалась система налогообложения, в первую очередь налога на добычу полезных ископаемых. Сейчас необходимо оценить, насколько эффективно действуют существующие механизмы.

Читайте также:

Пониженные страховые взносы для МСП в 2026 году: кто и как сможет ими пользоваться
31 марта 2026
Шохин: правительство на заседании съезда РСПП пообещало не повышать налоги
30 марта 2026

Министр отметил, что по ряду позиций цены сейчас находятся на уровнях, о которых мало кто предполагал. Это требует дополнительного анализа, который должен учитывать инвестиционные циклы в соответствующих отраслях, чтобы не поставить под угрозу начатые проекты.

«Мы здесь готовы к диалогу», – сказал Решетников, подчеркнув необходимость взвешенного подхода при возможном изменении налоговой нагрузки.

Ранее стало известно, что Минфин не планирует менять цену отсечения нефти в бюджетном правиле по ходу исполнения бюджета на текущий год. Агентство Reuters сообщило, что резкий рост мировых цен на нефть, спровоцированный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, позволил российскому правительству отложить пересмотр бюджетного правила, необходимость ужесточать фискальную политику временно отпала.


