Сколько реально стоит построить хороший дом в Сибири?
Скрытые расходы: почему дом «под ключ» за 4 млн рублей на деле обойдется в два раза дороже
«Заказчик сегодня хочет не типовую коробку, а дом по своей мерке» – Татьяна Рейтер
Дом за 5 миллионов — это миф? Эксперт раскрыла реальную стоимость загородной жизни
Заключен контракт на реконструкцию самого протяженного участка дороги на Ольхоне

Контракт на реконструкцию участка автомобильной дороги на острове Ольхон от паромной переправы до въезда в поселок Хужир заключили в Иркутской области. По итогам конкурсных процедур работы проведет ООО «Сибна». На эти цели из федерального и областного бюджета направят более 6,8 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

​​​Протяженность участка составляет 28,7 км. Реконструкция будет проходить на отрезке со 124,3 по 153,9 км автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Проект максимально приближен к существующей оси дороги для сохранения эндемиков и объектов культурного значения, расположенных на Ольхоне.

«Терракотовая армия стала ближе»: S7 Airlines запустила прямой рейс из Новосибирска в древний Сиань
31 марта 2026
Сельхозтоваропроизводители Приангарья могут получить до 10 млн рублей на развитие сельского туризма
31 марта 2026

Специалисты проведут устройство земляного полотна и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на скорость автомобилей до 80 км/ч. Также обустроят десять пересечений и примыканий с местными автодорогами, оборудуют две смотровые площадки с беседками в национальном бурятском стиле и туалетами, две автобусные остановки с заездными карманами, тротуарами и освещением.

На всем протяжении трассы появится отделенная ограждением велосипедная дорожка. Будут установлены дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, сигнальные столбики и нанесена разметка.

 Для обеспечения экологической безопасности специалисты смонтируют закрытую систему ливневой канализации с прикромочными лотками, дождеприемными колодцами, также в ней будут 11 локальных очистных сооружений с фильтрами для очистки стоков от нефтепродуктов, тяжелых металлов и других загрязнений. Очищенная вода будет накапливаться в резервуарах, затем ее будут вывозить с острова.

Окончание работ запланировано на 2028 год.


Материалы сюжета "Туризм 2026, последние новости":
Все материалы сюжета (2151)


Реклама на сайте

