Заключен контракт на реконструкцию самого протяженного участка дороги на Ольхоне

Контракт на реконструкцию участка автомобильной дороги на острове Ольхон от паромной переправы до въезда в поселок Хужир заключили в Иркутской области. По итогам конкурсных процедур работы проведет ООО «Сибна». На эти цели из федерального и областного бюджета направят более 6,8 млрд рублей, сообщили в региональном правительстве.

​​​Протяженность участка составляет 28,7 км. Реконструкция будет проходить на отрезке со 124,3 по 153,9 км автодороги Баяндай – Еланцы – Хужир. Проект максимально приближен к существующей оси дороги для сохранения эндемиков и объектов культурного значения, расположенных на Ольхоне.

Специалисты проведут устройство земляного полотна и дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на скорость автомобилей до 80 км/ч. Также обустроят десять пересечений и примыканий с местными автодорогами, оборудуют две смотровые площадки с беседками в национальном бурятском стиле и туалетами, две автобусные остановки с заездными карманами, тротуарами и освещением.

На всем протяжении трассы появится отделенная ограждением велосипедная дорожка. Будут установлены дорожные знаки, барьерное и пешеходное ограждения, сигнальные столбики и нанесена разметка.

Для обеспечения экологической безопасности специалисты смонтируют закрытую систему ливневой канализации с прикромочными лотками, дождеприемными колодцами, также в ней будут 11 локальных очистных сооружений с фильтрами для очистки стоков от нефтепродуктов, тяжелых металлов и других загрязнений. Очищенная вода будет накапливаться в резервуарах, затем ее будут вывозить с острова.

Окончание работ запланировано на 2028 год.