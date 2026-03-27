«Цифровой дозор» для ГЭС: иркутские энергетики показали свою разработку на федеральном ТВ

Работу передовой системы мониторинга оборудования Иркутской ГЭС показали в эфире Общественного телевидения России (ОТР). В проекте «День региона», посвященном Прибайкалью, главный инженер Эн+ Гидро Юрий Дворянский рассказал о внедрении на станции технологий машинного обучения.

Система предиктивной диагностики действует как «искусственный интеллект», анализируя данные о работе оборудования каждые пять секунд и предсказывая возможное развитие неполадок.

«Она может определить, насколько параметры отклоняются от нормального режима, и заранее подсказать персоналу о развитии аномалии. Мы получили законченный продукт и патент на его внедрение», – говорит Дворянский.

Эта разработка – часть программы модернизации холдинга Эн+, которая повышает надежность старейшей ГЭС Ангарского каскада, исключая вероятность аварийных ситуаций.