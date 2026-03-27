Операторы связи оценили потенциал запуска 5G на имеющихся у них частотах

Если операторам разрешат запустить 5G на имеющихся у них частотах, скорость передачи данных для пользователей вырастет на 2–26%. Показатель будет зависеть от оператора, региона и распространения поддерживающих технологию устройств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании — разработчика софта для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных Vigo.

Представитель «МегаФона» согласился с оценкой Vigo. По его словам, внутренние расчеты компании показывают сопоставимые результаты.

«В большинстве диапазонов у нас есть необходимый спектр для развития 5G, но окончательные решения будут приняты с учетом текущей загрузки сетей 4G и распределения частот», — сказал представитель «МегаФона».

По словам представителя «Т2 Мобайл» (бренд T2), при той же ширине полосы технология 5G дает прирост скоростей на 10–15% по сравнению с 4G вне зависимости от частоты. Но в целом компания считает, что подобные исследования сильно теоретизированы, так как реальные условия будут отличаться от субъекта к субъекту и даже от города к городу.

В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») не согласны с оценкой Vigo. По словам представителя этого оператора, прироста скоростей без выделения новых частот не будет.

Представитель МТС лишь сказал, что проведение операторами рефарминга под 5G будет определяться по факту принятия решения ГКРЧ (Государственная комиссия по радиочастотам) о предоставлении частот для нового стандарта и использовании уже имеющихся.

В исследовании отмечается, что Минцифры обсуждает возможность выделения 5G-частот в диапазоне 4,8–4,99 ГГц операторам без аукциона, но при условии, что те возьмут на себя обязательства по покрытию городов до 2031 года. Одним из условий выделения частот также может стать введение принципа технологической нейтральности, то есть возможности использовать для 5G частоты, ранее выделенные для развития 4G.