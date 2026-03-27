Сельхозпроизводителям Приангарья направят 300 млн рублей на субсидирование лизинга

В 2026 году сельхозтоваропроизводители Иркутской области получат 300,1 миллиона рублей государственной поддержки на субсидирование лизинговых платежей. Первую выплату в размере 45,5 миллиона рублей планируется перечислить в ближайшее время, оставшиеся 254,6 миллиона — согласно графику предоставления субсидий, сообщила министр сельского хозяйства региона Марина Кожарина.

В министерстве продолжается прием заявок на возмещение части затрат по договорам купли-продажи и лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования. Участвовать в отборе могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и главы крестьянско-фермерских хозяйств, имеющие статус сельхозтоваропроизводителя.

«Результаты сезонных полевых работ во многом зависят от технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей, а данная мера господдержки напрямую способствует приобретению техники, необходимой как в растениеводстве, так и в животноводстве», — отметила Марина Кожарина.

Заявочная документация принимается региональным минсельхозом в электронном виде через систему «Электронный бюджет» до 2 апреля включительно. Средства позволят аграриям обновить парк техники для проведения сезонных полевых работ.


