Железобетонный завод в Иркутске задолжал работникам 10 млн рублей

Завод в Иркутске уличили в невыплате заработной платы сотрудникам. Долг оценили в 10 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года 70 работникам предприятия, которое занимается производством железобетонных изделий на территории Ленинского района, не выплачивалась заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. В результате сформировалась задолженность.

В связи с этим прокуратура внесла директору организации представление и направила в суд исковые заявления в защиту трудовых прав граждан. После этого долг был полностью погашен.