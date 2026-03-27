Новости

Железобетонный завод в Иркутске задолжал работникам 10 млн рублей

Завод в Иркутске уличили в невыплате заработной платы сотрудникам. Долг оценили в 10 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в период с октября 2024 года по сентябрь 2025 года 70 работникам предприятия, которое занимается производством железобетонных изделий на территории Ленинского района, не выплачивалась заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск. В результате сформировалась задолженность.

В связи с этим прокуратура внесла директору организации представление и направила в суд исковые заявления в защиту трудовых прав граждан. После этого долг был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес