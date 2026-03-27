Эксперты Эн+ и РУСАЛ рассказали студентам ИРНИТУ о теории решения изобретательских задач

25 марта 2026 года эксперты из Эн+ и РУСАЛ провели в ИРНИТУ мастер-класс «ТРИЗ для учёбы и карьеры: как мыслить, чтобы быть успешным». В «Точке кипения» собрались студенты, преподаватели и молодые специалисты, заинтересованные в развитии креативного мышления и современных подходов к решению сложных задач. Мастер-класс был приурочен к 100-летию со дня рождения Генриха Альтшуллера – создателя теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).

В Эн+ ТРИЗ – часть предпринимательской культуры, которую заложил основатель компании Олег Дерипаска. Теория представляет собой набор методов решения технических задач, в основе которого лежит креативный подход. Основная цельТРИЗа – находить нестандартные и эффективные решения проблем с помощью выявления противоречий.

Директор направления в Департаменте развития ТРИЗ Эн+ Александр Трантин и начальник отдела Дирекции ТРИЗ РУСАЛ Антон Кулаков рассказали о том, как крупнейшие промышленные компании используют теорию для решения производственных задач, а также поделились опытом применения этой методологии в мировой практике – от Китая и США до Германии и Мадагаскара.

– Когда я сам был студентом, мне не хватало практических знаний о том, что действительно пригодится в будущей профессии. Поэтому мы хотим сделать ТРИЗ более доступным для будущих инженеров, – отмечает Александр Трантин. – Уверены, что владение ТРИЗ – это важнейшая компетенция для современных студентов, которая обязательно найдёт применение в их дальнейшей работе. Поскольку молодежь – это наше будущее и, возможно, будущие сотрудники компании, нужно постараться, чтобы к моменту окончания университета они обладали знаниями и навыками, которые будут востребованы на рынке труда.

Мастер-класс прошел в интерактивном формате: участники не только слушали лекции, но и пробовали применять инструменты ТРИЗ на практике, решая реальные кейсы с помощью искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено современным технологиям: бесплатному программному обеспечению, объединяющему ТРИЗ и ИИ, что позволяет находить решения сложных задач за считанные минуты.

– Мы хотели показать студентам, что металлургия и энергетика – это динамично развивающиеся отрасли, где активно применяются современные инструменты, в том числе искусственный интеллект и ТРИЗ. Более того, в этом направлении мы находимся впереди многих стран. Такое глубокое погружение в тему ТРИЗ есть, пожалуй, только в нашей компании, – подчеркнул Антон Кулаков.

Иркутский национальный исследовательский технический университет – давний стратегический партнер Эн+. Совместные усилия вуза и компании направлены на подготовку кадров для энергетической отрасли, научные и технологические исследования и проекты. Студенты ИРНИТУ проходят производственную практику на объектах компании, также в вузе работает Корпоративный учебно-исследовательский центр – КУИЦ «ЭН+ ИРНИТУ», а старшеклассники – будущие энергетики могут подготовиться к ЕГЭ с преподавателями ИРНИТУ в «Энергоклассах».