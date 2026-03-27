Госдеп США призвал американцев в ОАЭ быть готовыми укрыться в безопасном месте

Госдепартамент США призвал американских граждан, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, быть готовыми укрыться в безопасном месте. Туристам рекомендовано пересмотреть планы поездок, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление ведомства в соцсети X.

Уровень предупреждения для путешественников в ОАЭ повышен до 3, что означает высокую степень опасности. В консульском отделе отметили, что коммерческие рейсы из Эмиратов в США, хотя и выполняются по ограниченному расписанию, остаются доступными.

Госдеп также упомянул Бахрейн и Саудовскую Аравию, подчеркнув, что следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет незамедлительно сообщать об угрозах. Правительство США готово оказать помощь гражданам, желающим вернуться на родину.

С 4 марта американское внешнеполитическое ведомство рекомендует гражданам немедленно покинуть более десяти стран и территорий региона, включая Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Египет, Иорданию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирию, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа.

Напомним, 28 февраля началась совместная операция вооруженных сил Израиля и США против ключевых объектов Ирана. Иран незамедлительно отреагировал массированными запусками ракет и беспилотников по территориям Израиля. МИД Ирана выразил решительное осуждение агрессии США и Израиля, обозначив её как военное нападение и потребовав вмешательства ООН и международного сообщества для восстановления порядка и стабильности. Пять иранских проправительственных агентств подтвердили смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи.