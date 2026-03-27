В Иркутске завершают строительство ЖК «Возрождение» для переселения граждан по соцпрограммам

В микрорайоне Эволюция завершается строительство жилого комплекса «Возрождение». Работы проводит АО «УКС г. Иркутска», компания возводит не только жилые дома, но и социальные объекты, сообщили в администрации города.

17-этажный жилой комплекс на улице Летописца Нита Романова состоит из двух блок-секций, в которых 170 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. При возведении применяли новые подходы в оформлении фасада, отделки внутренних помещений и благоустройства прилегающей территории.

«УКС берет на себя обязательства по строительству жилья по соцпрограммам. За последнее время муниципалитету было передано около 900 помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. При этом стоимость квартир значительно ниже рыночной, а сами они выполнены в чистовой отделке», – прокомментировал заммэра Евгений Харитонов.

Срок сдачи объекта – май текущего года. На первом этапе наряду с дольщиками за счет средств федерального, регионального и городского бюджетов квартиры по социальным программам получат 25 семей. Ранее по соглашению с правительством региона часть квартир предоставляется для переселения граждан.