Новости

Все материалы сюжета

Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокие оценки кредитоспособности Примсоцбанка

26 марта 2026 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на уровне «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз – «Развивающийся» в течение следующих 12 месяцев. Это решение отражает сильные позиции банка как лидера на Дальнем Востоке и его устойчивость в текущих экономических условиях.

Ключевые преимущества банка

  • Рыночные позиции: Банк входит в топ-50 кредитных организаций России по активам и остается крупнейшим в Приморском крае — 28% кредитного портфеля и 64% клиентских средств сосредоточены здесь
  • Приемлемая капитализация: Нормативы достаточности капитала: Н1.0 – 12,7%, Н1.2 – 11,8%
  • Адекватное качество активов: Низкий уровень просрочки (1% по юрлицам, 4,5% по физлицам), обеспеченность залогами 53%
  • Стабильная ликвидность: 28% ликвидных активов к пассивам, низкая концентрация на крупных кредиторах (7%)
  • Эффективное управление: Прозрачная структура собственности, стратегия развития до 2026 года с фокусом на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т.д.), привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.

«Подтверждение рейтинга ruA- — признание нашей стабильности и потенциала роста. Мы продолжаем развивать универсальные услуги для клиентов по всей России, сохраняя лидерство на Дальнем Востоке», — объясняет Владимир Владимирович Потапов, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — универсальный региональный игрок с головным офисом во Владивостоке и сетью из 38 офисов. Подробности рейтинга доступны на сайте «Эксперт РА».

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес