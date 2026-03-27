Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило высокие оценки кредитоспособности Примсоцбанка

26 марта 2026 года Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на уровне «ruA-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации. Прогноз – «Развивающийся» в течение следующих 12 месяцев. Это решение отражает сильные позиции банка как лидера на Дальнем Востоке и его устойчивость в текущих экономических условиях.

Ключевые преимущества банка

Рыночные позиции: Банк входит в топ-50 кредитных организаций России по активам и остается крупнейшим в Приморском крае — 28% кредитного портфеля и 64% клиентских средств сосредоточены здесь

Приемлемая капитализация: Нормативы достаточности капитала: Н1.0 – 12,7%, Н1.2 – 11,8%

Адекватное качество активов: Низкий уровень просрочки (1% по юрлицам, 4,5% по физлицам), обеспеченность залогами 53%

Стабильная ликвидность: 28% ликвидных активов к пассивам, низкая концентрация на крупных кредиторах (7%)

Эффективное управление: Прозрачная структура собственности, стратегия развития до 2026 года с фокусом на кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т.д.), привлечение средств граждан во вклады, операции с ценными бумагами.

«Подтверждение рейтинга ruA- — признание нашей стабильности и потенциала роста. Мы продолжаем развивать универсальные услуги для клиентов по всей России, сохраняя лидерство на Дальнем Востоке», — объясняет Владимир Владимирович Потапов, заместитель Председателя Правления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — универсальный региональный игрок с головным офисом во Владивостоке и сетью из 38 офисов. Подробности рейтинга доступны на сайте «Эксперт РА».