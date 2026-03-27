Число клиентов ВТБ в MAX выросло на 41% с начала года

Аудитория пользователей цифрового банка ВТБ в национальном мессенджере выросла на 41% с начала года, а число клиентов, регулярно совершающих в нем операции – на 35%.

Чаще всего клиенты ВТБ используют цифровой банк в MAX для проверки баланса и переводов внутри чатов. Все финансовые операции проводятся в защищенной зоне прямо в мессенджере.

«Аудитория цифрового банка в российском мессенджере MAX постоянно растет – с начала года активность аудитории возросла на 35%», – комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.

ВТБ стал одним из первых финансовых институтов, запустивших сначала чат-бот, а затем цифровой банк на новой российской платформе MAX весной 2025 года.

Также цифровой банк ВТБ в МАХ получил награду Национальной банковской премии 2025 в номинации ИТ-решение для банков.