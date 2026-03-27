S7 Airlines запускает новые рейсы: куда можно будет улететь из Сибири этой весной?

S7 Airlines расширяет полетную программу по Сибири: с конца марта пассажирам станут доступны дополнительные рейсы из Новосибирска в Красноярск и Омск, а также из Москвы — в Томск и Кемерово.

С 30 марта количество рейсов по маршруту Новосибирск — Красноярск увеличивается до пяти в день. Время в пути составит 1 час 20 минут. С 7 апреля частота рейсов в Омск, один из крупнейших городов Западной Сибири, возрастает до 17 в неделю. Перелет продлится 1 час 25 минут.

Расширение программы затронет и рейсы из Москвы. С 28 марта полеты по маршруту Москва — Томск будут выполняться ежедневно, а время в пути составит 4 часа 5 минут. С 31 марта рейсы в столицу Кузбасса Кемерово увеличиваются до пяти раз в неделю. Перелет займет 4 часа 15 минут.

S7 Airlines выполняет регулярные рейсы в 21 город Западной и Восточной Сибири. Каждый из них связан регулярнымм авиасообщением с Новосибирском – крупнейшим за Уралом авиационным хабом, открывающим для путешественников широкую маршрутную сеть S7 Airlines по России и за рубеж. Из 11 сибирских городов выполняются рейсы в Москву, а из 6 – в Иркутск, который является идеальным пунктом для продолжения путешествия на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.